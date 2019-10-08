شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ونانسى عجرم يحييان حفلا غنائيا فى السعودية 18 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحيى كل من الفنان تامر حسنى والفنانة نانسى عجرم، حفلا غنائيا ضخما فى الرياض بالسعودية، يوم الجمعة 18 أكتوبر من الشهر الحالى، كما شارك حسنى جمهوره بصورة بوستر الحفل عبر حسابه على انستجرام.

يذكر أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانة ويزو، وآخرين، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامر حسنى فيلما آخر بعنوان "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.