شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تؤجل حفلها فى نيويورك بعد تعرضها لإصابة فى الركبة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت النجمة العالمية مادونا لتأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته في بروكلين ليلة أمس الاثنين، وذلك بعد إصابتها في ركبتها ، وذلك حسب موقع " مترو " .
وجاء في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت: "لسوء الحظ ، تم تأجيل حفل مادونا العاشر هذا المساء في BAM Howard Gilman Opera House ، حيث تعاني مادونا حاليًا من إصابة في الركبة وتم نصحها بالراحة للأيام الثلاثة القادمة وذلك من أجل المساعدة في شفائها" .
وأشارت مادونا في البيان أنه من الضروري أن يحتفظ "محبى وعشاقي النجمة الشهيرة بتذاكرهم وذلك حتي يتم إعادة جدولة حفلات مادونا ليعرفوا موعد الحفل" .
ومن المتوقع أن تستمر حفلات جولة مادونا الغنائية " Madame X " يوم الخميس 10 أكتوبر والسبت 12 أكتوبر في الموعد المحدد ، وفقًا لصحيفة Daily Star .
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