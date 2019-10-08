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شكرا لقرائتكم خبر عن سيا تكشف عن مرضها وثير الجدل حول العالم.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية سيا بالتحدث عن مرضها وهو ما آثار الكثير من الجدل و جعلها تتصدر المواقع الفنية الشهيرة، حيث أكدت النجمة العالمية أنها تعاني من الألم المزمن والإصابة بمرض عصبي بسبب متلازمة " Ehlers-Danlos " و ذلك حسب موقع " بيبرماج "و"لوس انجلوس تايمز " .
و قالت سيا ذات الـ ( 43 عام ) أن لإعلانها أنها مصابة بهذا المرض جاء لأنها أرادت فقط أن أقول لكل منكم ممن يعانون من الألم ، جسديا أوعاطفيا، أحبكم كثيرا واستمروا، فالحياة صعبة للغاية، والألم محبط، وأنت لست بمفردك" .
يذكر أن سيا التي تمتلك ستايل خاص ومذهل حيث تسعي دائما لإخفاء وجهها ، قدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها:" elastic heart " و " the greatest " و " unstoppable " و " alive " ، وغيرهم .
سيا
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