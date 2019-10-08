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شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم توجه رسالة شكر لتركى آل شيخ: "متشوقة كتير التقى الجمهور السعودى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة نانسي عجرم، رسالة شكر للمستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لإقامة حفلات فنية لدعم السياحة.
وكتبت نانسى، قائلة: " الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات، وأنا متشوقة كتيرالتقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية، وإن شاء لله تكون حفلة من العمربموسم الرياض محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي".
وجاءت رسالة شكر نانسى للمستشار تركى آل شيخ، بعد تدوينته،" زي ما انتي سعيدة بتواجدك في المملكة أهل السعودية سعداء فيكي وجمهورك في انتظارك ... أهلاً وسهلا في بلد الخير وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا".
بوست نانسى عجرم
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