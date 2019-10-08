تراند اليوم : لهذا السبب.. فنان شهير يعتذر عن الظهور مع هيفاء وهبى...



في مفاجأة صادمة، أعلن فنان شهير اعتذاره عن الظهور مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى.

وقدم الفنان السوري معتصم النهار، اعتذاره عن المشاركة في الفيلم المصري "عُقد الخواجة"، بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بعد أيام قليلة من الكشف عن مشاركته في العمل السينمائي.

وتمنّى النهار التوفيق لفريق العمل، مُعزِيًا سبب اعتذاره إلى ضيق الوقت إثر انشغاله والتزامه في أعمال أخرى خاصةً مع انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "مافيي 2" إخراج رشا شربتجي وإنتاج الصباح إخوان والذي يؤدي بطولته إلى جانب فاليري أبو شقرا.

وانطلقت كاميرا المخرجة شربتجي أمس الأحد في لبنان معلنةً بدء تصوير أحداث الجزء الثاني من "مافيي".



