بالفيديو: نورة العميري تكشف تفاصيل خلافها الأخير مع صديقتها فوز الفهد

تحدثت نورة العميري عن خلافها مع صديقتها المقربة فوز الفهد، وذلك من خلال ظهورها التليفزيوني مؤخراً من خلال برنامج “ع السيف”.

وبدت نورة العميري متأثرة بشدة عندما قام فريق البرنامج بإعداد تقرير عن الصديقتين، ثم ردت بعدها: “فوز ما رفيقتي.. هي أختي.. أكيد حصل سوء تفاهم.. في زعل.. هذا الطبيعي بين أي اتنين في ربع.. بس زعل الأخوة حلو.. أكيد أنا أكلمها الحين”.

وتجنبت الفنانة الكويتية التي تحولت لأيقونة بين مشاهير السوشيال ميديا، الحديث عن سبب خلافها الحقيقي مع صديقتها المقربة، كاشفة أنه أحياناً تتدلل الصديقة على صديقتها أو يصير سوء تفاهم ولكن المعزة هي نفسها، موضحة أنها لا تتكلم أبداً عن خلافهما لأنها لا تريد أن تظهر خلافاتهما للعلن عبر مواقع التواصل التواصل.

واختتمت نورة العميري تصريحاتها بقولها: “ما أقولك إلا الخير.. هي أختي.. وهي تعرف أن مكانتها ما تتغير لو شنو يصير بيننا.. ورادين وبقوة”.

وكانت نورة العميري قد تعرضت لانتقادات حادة مؤخراً بسبب سخريتها من سائق السيارة التي استأجرتها لنقلها، مما اضطرها لإعلان اعتذارها له عبر مقطع فيديو.