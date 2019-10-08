بالفيديو: انتقادات أسيل عمران لثنائيات الخليج المشاهير تشعل ضجة

هاجمت النجمة السعودية أسيل عمران موضة انتشار ثنائيات الخليج عبر السوشيال ميديا، وحرص هؤلاء على إظهار تفاصيل حياتهم اليومية بشكل متتابع للجمهور بدون أي تحفظ.

وقالت أسيل عمران: “المستفز بالنسبة لي أن الجمهور قد تعود على موضة الكوبلز اللي الحين يعرضون حياتهم على مدار الـ 24 علشان يستفيدوا سواء بشغلهم أو برا شغلهم، ولكن الجمهور لا يدري أن هناك آخرين طبيعيين”.

وأكملت النجمة السعودية: “مثلاً انا هذا الشوز لبسته 5 مرات أو 7 مرات.. انا دافعة عليها فلوس وانشالله البسها طول الوقت.. يقولون: انتي فنانة شلون تلبسين نفس الشوز بكل الوقت.. انتي تدعين السعادة ولكن عيونك فيها حزن”، قاصدة أن الجمهور يتدخل في تفاصيل حياة الفنان بسبب تصرفات نجوم آخرين سمحت لهم بالتعلق بهم بهذا الشكل وانتقاد كل تفصيلة صغيرة في حياتهم.

وأنهت أسيل عمران تصريحاتها أنها كإنسانة طبيعية فإن حياتها تكون متقلبة بين مواقف جيدة ومواقف محزنة وبرتم بطيء ومع وجود تحفظات بالطبع، لكنهم يظنون أن النجوم يعيشون حياة الثراء بلا حدود.

تعليقات أسيل عمران لاقت ردود أفعال سلبية من جانب بعض الجماهير الذين أكدوا أنها لا يحق لها انتقاد ثنائيات الخليج المشهورين عبر “سناب شات”، لأنها ببساطة عرضت تفاصيل حياتها الزوجية من خلال أحد برامج الواقع عبر التليفزيون.