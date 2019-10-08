شاهد: ماريتا الحلاني تتعرض لموقف محرج على المسرح.. وهذا ما حدث لها

أشعلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني تطبيق “إنستغرام” بعدما نشرت على حسابها الخاص فيديو ظهرت فيه وهي تختتم حفلاً خاصاً بقناة الأطفال “نيكل أوديون”.

واثناء إلقائها التحية النهائية فوجئت بشلال من سائل أخضر ينفجر أمامها مبللاً جزءًا من ملابسها قبل أن تسارع إلى الهروب إلى الخلف.

وحقق المقطع المصور الطريف أكثر من 298 ألف مشاهدة في ساعات قليلة وتفاعل معه من خلال التعليقات عدد كبير جداً من متابعي النجمة.

كذلك سخرت الفنانة الشابة من نفسها ونشرت صورة لها أظهرت ما حدث لها بسبب هذا المقلب غير المنتظر.

ويشار إلى أن ماريتا أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما نشرت صوراً لها متنكرة بزي الشخصية الكرتونية الشهيرة ميني ماوس حيث حققت أكثر من 58 ألف إعجاب.