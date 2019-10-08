شاهد.. نجل الفنان طلعت زكريا يطالب الجمهور بالدعاء لوالده

طالب نجل الفنان طلعت زكريا "عمر"، متابعيه بالدعاء لوالده بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل علي اثرها إلي المستشفي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر عمر صورة لوالده الفنان طلعت زكريا وعلق عليها قائلًا: "لو الراجل ده ضحكك في يوم من الايام ادعيله بالشفاء العاجل.. اللهم انت الشافي المعافي..
يذكر أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا كان في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد "ابنة زوجته" وأحمد فهمي، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور أسرته وعدد كبير من نجوم الفن.
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