الليلة.. انطلاق الدورة الـ 35 لـ"الإسكندرية السينمائي"

تنطلق مساء اليوم بأوبرا الإسكندرية "سيد درويش" الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرًا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.

ويكرم المهرجان هذا العام الفنانة نبيلة عبيد، والذي أطلق اسمها على الدورة الـ35 حيث يتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق.

كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد الدكتور وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو، ومن المقرر أن تقام عروض أفلام المكرمين مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.

كما تشهد فعاليات المهرجان الاحتفال بمئويات عدد كبير من المبدعين في مقدمتهم مئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، حيث من المقرر أن يتم تكريم اسمه، ويتسلمه نجله المهندس محمد عبد القدوس، إلى جانب إصدار كتاب عنه تأليف الكاتبة أمال عثمان، وندوة مع عرض فيلم "أبي فوق الشجرة"، كما سيتم الاحتفال بمئوية المخرج حسن الإمام و من خلال تكريم اسمه، ويتسلم التكريم ابنته الكاتبة زينب الإمام، إلى جانب إصدار كتاب عنه يتضمن مقالات نقدية عن أعماله، وعرض فيلم "بين القصرين"، وكذلك

مئوية المخرج عز الدين ذو الفقار حيث يتسلم التكريم زوجته الفنانة كوثر شفيق، إلى جانب عرض فيلم "امرأة على الطريق"، وإصدار كتاب.

يحتفل المهرجان أيضا بمئوية ثورة 19 من خلال ندوة بعنوان "100 سنة ثورة" وكتاب يقدمه الناقد عماد النويري، والاحتفال بمرور 150 سنة على إنشاء الأوبرا الخديوية من خلال عرض فيلم "حريق الأوبرا"، إلى جانب ندوة مع المخرج كمال عبد العزيز.

ويتضمن المهرجان هذا العام 5 مسابقات هم "الأفلام الروائية الطويلة" وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، المخرج والمنتج الإسباني كارلوس تاليفير، الفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، المخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، الفنانة الكرواتية ساندرا لوناري، ويتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هم "سوريا، إسبانيا، اليونان، كرواتيا، تركيا، فلسطين، لبنان، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، المغرب، مالطا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا.

أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فيتنافس فيها 34 فيلما، منها أفلام من مصر وهي "ليلة الميلاد" للمخرج أحمد عماد، و"نجوى الحلبية" للمخرج مهند الكاشف، ويدور حول سيدة من صعيد مصر تعيش في جلباب الرجال رغمًا عنها.

أما باقي الأفلام فتشارك من دول اليونان، المغرب، فرنسا، تونس، إسبانيا، سوريا، الجبل الأسود، مالطا، لبنان، الجزائر، فلسطين، إيطاليا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، ويرأس لجنة التحكيم المخرج عادل

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أديب، وعضوية الفنان طارق عبد العزيز، الفنانة الفرنسية أنجليك كافالاري، المخرج اللبناني إلياس خلاط، الكاتبة الكرواتية جيلينا بلجان، توني بارنس مخرج من مالطا، والفنانة والمخرج الجزائرية ياسمين شويخ.

بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلما، ويرأس لجنة التحكيم الكاتب عبد الرحيم كمال، وعضوية الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجان عمرو عابدين، عصام حشمت، المؤلف يحيى عزمي.

فيما يتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلما، بينهم فيلم مصري واحد وهو "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلي، وبطولة لوسي التي من المقرر أن تحضر فعاليات المهرجان، إلى جانب سهر الصايغ، أحمد صيام، ومحمد عادل.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الفنانة لبلبة، وعضوية الفنانة المغربية فاطمة خير، الفنان العراقي جمال أمين الحسني، المنتج التونسي علي الزعيم، الفنانة السورية ليلى جبر، المخرجة سارة جاد الله من السودان، والناقدة البحرينية منصورة الجمري.

وأخيرًا مسابقة السيناريو والتي يترأس لجنة تحكيمها دكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام السابق، وعضوية الناقد السينمائي وليد سيف، والمؤلفة علا عز الدين.

وبالنسبة للعروض الخاصة بدولة إسبانيا ضيف شرف المهرجان، فيعرض 4 أفلام هم " الخلية المزدوجة، مواجهة الرياح، غارق في الحب، والذكرى الأولى"، كما يُكرم من إسبانيا المخرج كولدو سييرا، والفنان هوجو سيلفا، إلى جانب المخرجة الفرنسية ناتالي باي.

وتقام أيضا ورشتان على هامش المهرجان الأولى بعنوان "السينما و التجريب" ويقام من خلالها ندوة للمخرج الفرنسي جيرار كوران، وأخرى للمخرج الفرنسي هوجو فيرلاند

أما الورشة الثانية بعنوان "دروس السينما" وتضم 4 ورش مدة كل ورشة 6 ساعات على محاضرتين، لتكون الأولى في المونتاج وتحاضر فيها د.غادة جبارة، ومحاضرة في الإخراج للمخرجة هالة خليل، وفي التصوير للمخرج ومدير التصوير كمال عبد العزيز، وأخرى في السيناريو للمؤلف ناصر عبد الرحمن.

كما يشهد المهرجان تنظيم معرض صور 35 سنة مهرجان، وآخر لبوسترات المهرجان، وعروض خاصة لأفلام وزارة التضامن الاجتماعي، ويوم خاص لأفلام طلبة الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري.