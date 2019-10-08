تدهورت الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا منذ ساعات قليلة، بعد تعرضه لوعكة شديدة أسفرت عن نقله لأحد المستشفيات. نقله لأحد المستشفيات.

طالبت إيمى، ابنة الفنان طلعت زكريا، الجمهور بالدعاء لوالدها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: "بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء، أرجوكم هو محتاج دعاكم". بالدعاء لوالدها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي: "بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء، أرجوكم هو محتاج دعاكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر نقل طلعت زكريا للمستشفى.. وابنته تطالب الجمهور بالدعاء له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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