ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص لموقع "الفن" مع الفنانة المعتزلة طروب، حول أي من الفنانات يعجبها صوتها، فقالت: "إذا أردت أن أسمي فنانة متكاملة في الطلة والصوت فأنا أفضّل ​كارول سماحة​، ومن مصر يعجبني كثيراً صوت ​أنغام​".

وتتواجد طروب حالياً بلبنان في زيارة قصيرة، وتعود بعد أيام الى مصر مكان إقامتها.

وعلى الرغم من مرور حوالى 20 عاماً على إعتزال طروب الفن، إلا أن أغانيها الجميلة ما زالت تتردّد حتى اليوم ومنها "أمان يا دكتور"، "يا حلاق"، "يا ستي يا ختيارة"، وهذه الأغاني التي جدّدتها أكثر من فنانة وبقينا نحبها بصوت صاحبتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طروب لـ"الفن": أحب صوت هاتين الفنانتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.