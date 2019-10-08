خاص الفن- هذا ما قاله نيكولا معوض عن موضوع انفصاله عن خطيبتهطروب لـ"الفن": أحب صوت هاتين...

ميرنا وليد - بيروت - انتشر خبر انفصال الممثل اللبناني ​نيكولا معوض​ عن خطيبته بعد ان نشر تعليق: " أوقات منشتاق كتير لشخص، فَا منصير نشوف لمحات منّو بناس منشوفهن كل يوم.. ضحكتو بحَدا، صوتو بحَدا، عيونو بْحَدا.. وأحلى شي بس نشوف “كيف كان يتطلّع فينا بْحَدا.. ‎منحس إنّو رجعنا بالزمن للحظة.. منتلقَّط بهاللحظة قد ما فينا.. منجرّب نخلّيها ما تخلص، ما تمرُق بسرعة متل ما العمر معو مرق.. وعا قد ما هي “لحظة”، عا قد ما بتسوى “عمر“.

موقع الخليج 365 تواصل مع نيكولا الذي ينشغل حاليا باعمال عديدة بعد نجاحات كثيرة حققها بالسنوات الماضية فاكتفى بقوله : انا حاليا وصلت الى لبنان وبدأت تصوير مسلسلي مع دانييلا رحمة العودة، كما اتابع تصوير بلا دليل وماكو في مصر، وانا لا اريد الحديث عن اي شيء يخص حياتي العاطفية حاليا ولا جواب عندي عن تلك الاخبار. ارجو ان يتفهم الناس موقفي من الموضوع والتركيز على عملي ومسلسلاتي".