خاص الفن- ماغي بو غصن تنفي هذا الخبر وتتحضر لمسلسل مع إيغل فيلمز

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ ان تكون مشاركتها خلال شهر رمضان 2020 المقبل خارج شركة ايغل فيلمز، مؤكدة على المعلومات التي نشرناها يوم امس بأنها تتفاوض على بطولة مسلسل جديد عربي من انتاج شركة عربية اخرى، الا ان القرار سيكون بمشاركتها هذا العام ايضا في شركة زوجها المنتج جمال سنان وقد بدأت التحضيرات الاولية للمسلسل الذي وعلى ما يبدو يحمل الطابع الكوميدي كما سبق وحصل بالسنوات الماضية الاخيرة.

وقد ترددت بعض الاخبار عن مشاركة ماغي بو غصن بمسلسل جديد في شهر رمضان 2020 خارج شركة "ايغل فيلمز" التي يملكها زوجها المنتج جمال سنان، وقالت هذه المصادر ان المسلسل عربي وسيصور بين دبي وأبوظبي من انتاج شركة انتاج عربية، مع بطل مصري، ويتم حاليا التفاوض مع ماغي لتؤدي فيه دور البطولة.