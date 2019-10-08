تراند اليوم : نانسي عجرم : أشكر ال شيخ ومتشوقة لحفل المملكة

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، رسالة شكر لرئيس هيئة الترفية السعودية تركي ال شيخ عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتبت نانسي عجرم :” الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات،وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية”.

واضافت :”وان شاء الله بتكون حفلة من العمر بموسم الرياض، محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي”.

وجاء ذلك ردا على فيديو لنانسي عجرم شكرت فيه تركي ال الشيخ على حرصه لاقامة حفلات في السعودية التي تقوم بدورها لتدعيم السياحة السعودية”، وعلق قائلا:” زي ما انتي سعيدة بتواجدك في المملكة اهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك … أهلًا وسهلا في بلد الخير وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا”.