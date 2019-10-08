هنا الزاهد تنشر صوراً من داخل منزلها الفخم.. وتستعرض غرفة ملابسها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 12:54 مساءً - استطاعت الفنانة هنا الزاهد من العودة الى حياتها الطبيعية بين عائلتها واصدقائها بعد عودتها من شهر العسل بانتظار العملية الجراحية المقرر اجرائها لها الفترة القادمة للاطمئنان على صحتها، وازاء ذلك بدأت هنا في استقبال المهنئين في زواجها داخل منزلها الفخم.

وشاركت متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام ببعض الصور من داخل منزلها والتي يبدو بأن اختياراتها للاثاث جاء باللونين الابيض والزهري.

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كذلك استعرضت غرفة الملابس الخاصة بها وشكرت مهندسة الديكور التي نفذت لها الغرفة، وقالت إنها ارهقتها بطلباتها طوال الأربعة أشهر الماضية.



ولفتت الصورة الانظار لفخامة التجهيزات واختياراتها المميزة ليكون منزل الزوجية في غاية الترتيب والفخامة، لا سيما وانها اختارت كل الاثاث بنفسها وحسب ما تحب.

وكانت الفنانة المصرية احتفلت بزفافها من الممثل أحمد فهمي الشهر الماضي، في حفل زفاف ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن وسافرت بعدها إلى سنغافورة لقضاء شهر العسل، لكنها اصيبت بوعكة صحية مفاجئة جعلتها تدخل الى المستشفى لفترة، ومن ثم سافرا الى جزر المالديف لاستكمال عطلتهما.