تدهور الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 12:54 مساءً - كشفت الفنان ” إيمي طلعت زكريا ” إبنة الفنان المصري ” طلعت زكريا ” عن تعرض والدها لأزمة صحية شديدة منذ ساعات قليلة .
والتي تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .
وكتبت إيمي طلعت زكريا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا تطلب فيه من الجمهور الدعاء لوالدها لتخطي هذه الوعكة الصحية وتحفظت على إعلان التفاصيل الصحية له .
فقالت : ” بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء أرجوكم هو محتاج دعاكم ” .
وأضافت في منشور آخر : ” يارب أنت الشافي يا رب أشفي أبويا وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب يا كريم ” .
كما نشرت إيمي عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة لوالدها وكتبت معلقة عليها : ” اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام ” .
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