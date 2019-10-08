هذا اسم ألبوم سيف نبيل الجديد وموعد طرحه

متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم العراقي سيف نبيل لطرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم “انتهى الموضوع” يوم ١ تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني المنوعة باللهجة البيضاء.

وكشف سيف نبيل في لقاء له مع “اي تي” بالعربي أنه سيصور ثلاث أغنيات من الألبوم على طريقة الفيديو كليب.

هذا وأشار سيف نبيل إلى أن سيقدم بعد هذا الألبوم، أغنيات بلهجات عربية مختلفة.