متابعة بتجـــــــــــرد: يستعد النجم العراقي سيف نبيل لطرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم “انتهى الموضوع” يوم ١ تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويتضمن الألبوم مجموعة من الأغاني المنوعة باللهجة البيضاء.
وكشف سيف نبيل في لقاء له مع “اي تي” بالعربي أنه سيصور ثلاث أغنيات من الألبوم على طريقة الفيديو كليب.
هذا وأشار سيف نبيل إلى أن سيقدم بعد هذا الألبوم، أغنيات بلهجات عربية مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا اسم ألبوم سيف نبيل الجديد وموعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.