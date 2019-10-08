نانسي عجرم في “موسم الرياض” و تركي آل الشيخ يُعلّق: “أهل السعودية سعيدين فيك”

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تلتقي نانسي جمهورها السعودي مساء ١٨ تشرين الأول/أكتوبر، حيث ستقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

من جانبه، رحب معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بمحبوبة الجماهير في “موسم الرياض”، وكتب في تعليقه على فيديو لنانسي تتحدث فيه عن حفلها في الرياض: “زي ما انتي سعيدة بتواجدك في المملكة اهل السعودية سعيدين فيك وجمهورك في انتظارك … أهلاً وسهلا في بلد الخير وننتظر حفلة منك تكسر الدنيا”.

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فأشادت عجرم في ردها على الشيخ بالمجهود الذي يقوم به مع هيئة الترفيه لتقديم أحمل الحفلات في المملكة السعودية، كما وأعربت عن حماسها للحفل فكتبت: “‏الشكر الكبير لحضرتكم معالي المستشار على سعيكم الدائم وجهودكم بتقديم أحلى الحفلات.

وأنا متشوقة كتير التقي جمهوري بالمملكة العربية السعودية، وانشالله بتكون حفلة من العمر بموسم الرياض. محبتي دايمًا للسعودية والجمهور السعودي”.

على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها. وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.