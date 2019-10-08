5 أفلام ألهمت المجرمين حول العالم.. "الجوكر" الأحدث

العنف في الأفلام أمر جدلي وشديد الحساسية، وحتى الآن تظل المناقشات مستعرة حول جدواه ومدى أخلاقيته، كونه يجمل من صورة المجرمين وقد يقود المشاهدين إلى تقليدهم.

لا يمكن إنكار أن بعض المضطربين وأصحاب المرض النفسي قد يشاهدون أفلام العنف والجريمة ويرون فيها أفكارًا جيدة لأمراضهم النفسية، كما حدث أكثر من مرة في تاريخ السينما.



وسط المناقشات الجدلية حول تأثير فيلم Joker "الجوكر" العنيف على المجتمع، يستعرض موقع "ليست فيرس" الأمريكي أبرز أفلام العنف والجريمة التي ألهمت الواقع في التقرير التالي..

1- The Town (البلدة)





فيلم رُشح للأوسكار، يدور حول رجل متورط في حب إحدى الشهود على عملية سرقة قام بها مع عصابته.



استلهم مجموعة من الرجال قصة الفيلم، وتقنيات السرقة فيه لتدشين حملات سرقة موسعة في مدينة نيويورك، وصل عددها إلى 62 عملية سرقة، وبلغ إجمالي تكلفة المسروقات 217 ألف دولار، إلى أن تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهم في النهاية.

2- Project X "المشروع إكس"





فيلم كوميدي، يتناول قصة مجموعة من المراهقين خططوا لإقامة حفلة خلال غياب أهلهم، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة، وانتهت باندلاع حريق في الحي بأكمله.



بعد طرح الفيلم عام 2012 اجتاحت أمريكا موجة من المراهقين الذين رغبوا في تقليد أحداث الفيلم سواء في ولايات تكساس، يوتاه، وحتى فلوريدا.



نجم عن هذه المحاولات أضرار وخسائر فادحة، وأصيب بعض المراهقين خلال هذه الحفلات إصابات قاتلة، إلى أن اضطرت شركة وارنر براذرز (المنتجة للفيلم) من إصدار بيان خاص في محاولة لإيقاف سلسلة الانتهاكات موضحة أنه مجرد فيلم.

3- Fight Club (نادي القتال)





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من بطولة براد بيت، ويدور الفيلم حول مجموعة من الرجال تغذوا على كراهية الثقافة الغربية وسيطرتها عليهم فقرروا إنشاء نادي القتال للتخفف فيه من أعباء المجتمع.



تضمن الفيلم كثير من الأفكار العنيفة وبالتالي كانت مسألة وقت قبل أن يقرر أحدهم تحويل أحداث الفيلم الخيالية إلى واقع.



عام 2009، قام رجل يدعى كايل شو بزرع عدة متفجرات منزلية الصنع في أماكن متفرقة من مدينة نيويورك بمناسبة يوم الذكرى، مستمدًا الإلهام من أحداث الفيلم لدرجة أنه أسس بنفسه ناديًا للقتال، إلى أن قامت الشرطة بتعقبه وإلقاء القبض عليه.



4- Scream "سكريم"



فيلم الرعب "الصرخة" هو واحد من كلاسيكيات السينما الأجنبية التي غيرت تاريخ أفلام الرعب.



امتد الفيلم لأكثر من جزء، دارت أحداثهم بشكل عام حول قاتل يرتدي قناع يطارد الفتيات لقتلهن.



عام 2001، قام سائق بلجيكي يدعى تيري جارادين باستدراج مراهقة إلى منزله وعرض نفسه عليها، إلا أنها رفضته بحسم فاستأذن للخارج وقليلًا وارتدى ملابسه التنكرية مثل فيلم "الصرخة" ثم قام بتوجيه 30 طعنة إليها مثل الفيلم تمامًا.



أثارت الجريمة خوف كثيرين، خاصة أن "تيري" لا يمتلك سوابق إجرامية، ولا تاريخا من المرض النفسي.

5- The Dark Knight "الفارس الأسود"







فيلم رُشح للأوسكار من بطولة هيث ليدجر، ويتناول صراع البطل الخارق باتمان مع عدوه اللدود الجوكر.



تسبب الفيلم في حوادث كثيرة، أشهرها حادثة كولورادو عام 2013 التي قام فيها رجل بشعر برتقالي بفتح النار على قاعة سينما مليئة بمعجبي شخصية باتمان، بينما يصرخ" (أنا الجوكر).



حادثة كولورادو ليست الوحيدة، عام 2010 قام رجل باقتحام منزل قريبه والتعدي عليه بالضرب خلال ارتدائه قناع الجوكر، وعام 2009 قامت طالبة بالاعتداء على مدرسها بمقص بعد أن طلت وجهها مثل الجوكر واستخدمت المقص نفسه في صنع ابتسامة الجوكر على وجهه!

