حسين الجسمي، فايز السعيد وبلقيس سعيدون بقرار دولتهم… وراغب علامة أول المهنئين

بعد أن حذرت الامارات العربية المتحدة، في شهر تشرين الثاني 2017، رعاياهما من السفر إلى لبنان، ها هي تتراجع عن قرارها وتسمح لمواطنيها زيارة لبنان اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

هذا الخبر شكّل مفاجأة سارّة للاماراتيين عامة ونجوم وفناني هذا البلد خاصة، الذين عبّروا عن سعادتهم بما أعلنته دولتهم، مظهرين شوقًا وحماسة شديدة لزيارة لبنان وملاقاة شعبه المميز واحياء الحفلات والمناسبات في هذا البلد النابض بالحياة.

هذه السعادة عبّر عنها عدد من النجوم على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت الفنانة الاماراتية بلقيس فتحي تغريدة قالت فيها: “لبنان يا قطعة سما.. واخيرًا.. شو اشتقت لذكرياتي وحبايبي وأصحابي بهالبلد.. شكرا حكومتنا الغالية“.

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من جهته، نشر النجم حسين الجسمي الاغنية التي تجمعه مع النجم اللبناني مروان خوري “دقوا عالخشب” والتي عبرت عن حب الشعببن الاماراتي واللبناني لبعضهما البعض واظهرت مزايا البلدين والحياة المميزة التي يعيشها الشعبين، كما ارفق الجسمي الفيديو بعلمي لبنان والامارات.

تغريدة الجسمي هذه لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين، ابرزهم الناقد الفني الاعلامي د. جمال فياض، الذي رد على الجسمي بالقول: “وعدتني … التقينا في الكويت ووعدتني أنك ستكون معنا في الموركس دور هذا العام لاستلام جائزتك عن العام الماضي، والتي تستحقها كل عام!! لا تنسَ وعدك لي، وأنت لك في القلب محبة ومودّة وتكريم لا ينتهي“، ليرد الفنان الاماراتي قائلا: “بكل سرور وبحب لبنان لتخلص الدني“.

كذلك سفير الالحان النجم فايز السعيد نشر صورة لعلمي لبنان والامارات ناشرا قرار دولته برفع الحظر.

لم يقتصر التعبير عن السعادة بهذا الخبر المميز على الفنانين الاماراتيين، حيث كان للنجوم البنانيين حصة في تهنئة زملائهم ودعوتهم لزيارة لبنان في أقرب فرصة ممكنة. أبرز النجوم كان السوبرستار راغب علامة، الذي قال في تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر: “سعادتنا كبيرة بخبر رفع الحظر عن سفر شعب الإمارات الحبيب عن بلدهم الحبيب لبنان…الله لا يفرق بين الأخوة“.

تغريدات النجوم الاماراتيين واللبنانيين لاقت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين في البلدين الذين شددوا على اهمية هذا القرار على الاصعدة كافة وبالتالي ما يسمح للبنانيين بلقاء نجومهم الاماراتيين وحضور حفلاتهم والاستمتاع بأجمل الاوقات على وقع اغنياتهم المميزة.