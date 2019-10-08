إنطلاق تصوير “صقار” قريبًا

Oct 08, 2019
تضع شركتا “غولدن لاين” و”آي سي ميديا” اللمسات الأخيرة للإنطلاق خلال أيام قليلة بعمليات تصوير المسلسل البدوي “صقار”، من تأليف وسيناريو وحوار دعد ألكسان وإخراج شعلان الدبّاس.
ويضم العمل نخبة من النجوم العرب على رأسهم “عميد الدراما البدوية” في سوريا رشيد عسّاف بشخصية “صقار”، بالإضافة الى عودة قمر خلف بدور “غوايش” الى هذه التيمة منذ غيابها عنها في عام 2008.
وتشمل لائحة الأبطال جيني إسبر بشخصية “هيلة”، وروعة ياسين بدور “أم ظبية”، و”شوق” من أداء نور علي، بالإضافة على عدد من الفنانين يعلن عن اسمائهم لاحقاً.
وتدور أحداث العمل في “مضارب” البادية وعرض تفاصيل قيمها وبنية مجتمعها وبيئتها، كأرضية للصراعات الدرامية المشوّقة بين الحب والغدر والثأر، والذكاء والمكر، والدسائس في مقابل الفروسية.
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