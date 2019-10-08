منّة عرفة: لستُ مرتبطة ولا أطفال لديّ.. وطبيعي ألبس فستان أو تنورة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفتْ الفنانة المصرية منّة عرفة جميع الأخبار التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا بشأن ارتباطها أو زواجها، موضّحة أنّه لا صحّة لها، وأنّها مازالت "عزباء" ولم ترتبط حتى الآن بأيّ شخص.

وقالت في لقاء خاصّ مع "فوشيا" إنّ صورة البنت الصغيرة التي ظهرت معها في برنامج "دودي شو" ليست ابنتها، موضّحة أنّها ابنة إحدى العاملات معها، وكانت تبحث عن والدتها فأمسكتها وداعبتها، وقامت "دودي" باستغلال الموقف، وقالت إنّها ابنتها على سبيل الدّعابة.

وأضافت منّة أنّها لم تعدْ تهتمّ حاليًا بأيّ انتقادات توجّه لها لأنّ هذه الإشاعات لن تنتهي، خاصّة أنّها تعمل فنانة، ولديها جمهور وارتباطات فنيّة كثيرة.

وأوضحتْ الفنانة المصرية منّة عرفة، أنّها تبلغ من العمر 21 عامًا، ومن الطبيعيّ أنْ ترتدي أزياءَ تناسب سنّها، ولكنْ لكونها فنانة يسلّط عليها الضّوء بشكل أكبر.