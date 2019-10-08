متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية ليلى عز العرب، إنّ تجربتها كإعلاميّة في برنامج "3 ستات" على قناة "صدى البلد" أضافت لها الكثير من الناحية المهنيّة والإنسانيّة، مشيرة إلى أنّ عملها كمذيعة ساعدها في زيادة قدرتها على التعامل مع الجمهور مباشرة، مثل المسرح.
وأعربت في لقاء خاصّ مع "فوشيا" عن سعادتها لتجربتها المسرحيّة الجديدة "اللي عليهم العين" مع فرقة "بهججة" وعدد من الفنانين الكبار.
وأضافت عز العرب أنّها تلعب دور دادة "ورد" ترعى 4 فتيات، وهو دور لم تقدّمه من قبل، خاصّة أنّ هذه "الدادة" تمتلك روحًا فكاهيّة عالية وتتّفق مع البنات لعمل مقالب في والدهنّ.
وكشفت الفنانة المصرية ليلى عز العرب في فيديو "فوشيا" عن أمنيتها الوقوف أمام الفنان كريم عبدالعزيز، ووجّهت له رسالة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى عز العرب: أتمنّى العمل مع كريم عبدالعزيز.. وهذه رسالتي له! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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