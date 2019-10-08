شكرا لقرائتكم شاهد.. متسابقة تتحدى مرضها وتبكي لجنة تحكيم "ذا فويس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لحظات خاصة عاشتها لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" مساء السبت، بعد مشاركة المتسابقة المغربية وئام رضوان.

تلك المتسابقة التي تحدت مرضها بالغناء، ولم يمنعها جلوسها على كرسي متحرك من أن تستغل موهبتها وتقدم الفن الذي تحلم به.

أطلت وئام على مسرح البرنامج وقدمت أغنيتها، ليلتف إليها المدربون الأربعة، وفي مقدمتهم محمد حماقي الذي قرر أن يصعد إلى المسرح من أجل الجلوس إلى جوار المتسابقة، ولم يتمالك دموعه وأجهش بالبكاء، وحاول الجميع تهدئته.

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واختارت وئام في النهاية أن تنضم إلى فريق محمد حماقي، الذي أثنى كثيرا على صوتها قائلا باللهجة المصرية: "مفيش أحلى منك ولا أحلى من صوتك في الدنيا".

وبعد أن اختارت وئام الانضمام إلى فريق حماقي، اصطحبها مدربها من أجل مغادرة المسرح قبل أن يعود إلى كرسيه وتنهمر دموعه تأثرا بما حدث، لتقف أحلام إلى جواره وتحاول تهدئته قبل أن يسدل الستار على الحلقة.

وفي تعليقها على ما حدث، نشرت أحلام صورتها وهي تقف إلى جوار حماقي محاولة تهدئته عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة "حماقي حبيبي لا تبكي أنت كمان فريقك كويس بس أكيد مش مثل فريقي.. اوعى تزعل يا ريس يا صديقي".