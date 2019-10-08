شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا: والدى فى حالة صحية صعبة وأرجو الدعاء له بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الفنانة إيمى ابنة الفنان طلعت زكريا من جمهوره الدعاء له، خاصة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها المستشفى، ويتلقى العلاج.

وقالت إيمى لـ"الخليج 365"، إن والدها تعرض لوعكة صحية شديدة، وتحفظت على إعلان التفاصيل الصحية له، مشيرة إلى أنها ترجو من الجميع الدعاء لوالدها،

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يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.