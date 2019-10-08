شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض فيلم "الممر" 2019 علي الشاشة الفضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قناة on e فى عرض فيلم "الممر" حصريا لأول مرة على شاشتها وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، أول أمس الأحد، في الساعة 10 مساء ، بعد طرحه منذ حوالي 3 شهورفي السينما فقط، وحقق الفيلم نسب مشاهدة عالية من جانب الجمهور المصرى الذى مشتاق إلى هذه النوعية من الأعمال والذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دورالعرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه.

وبعد انتهاء عرضه تساءل المشاهدين عن مواعيد عرضه مرة أخرى لرؤيته، ونكشف توقيت عرضه على شاشات التليفزيون المصري والفضائيات، حيث يعرض بعد غدا الخميس 10 أكتوبر على قناة DMC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، إضافة إلى عرضه على القناة الفضائية المصرية يوم الجمعة الموافق الحادي عشرمن أكتوبر فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، كضيوف شرف.

وتدور أحداث فيلم "الممر"، عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة، وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.