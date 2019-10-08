شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تستكمل نشاطها الفنى بمسلسل جديد وتطمئن جمهورها علي صحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت النجمة سوسن بدر جمهورها على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة فى مفصل الركبة، وتحسن صحتها وعودتها لاستكمال نشاطها الفنى واستعدادها للقيام ببطولة مسلسل جديد.

وكتبت سوسن بدر، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: " تاني تاني رجعنا للشغل تاني، ألف حمد و شكر ليك يارب بروفات مسلسل جديد .. ادعولنا"، ومن جانبها كتبت لها الفنانة منى زكى، قائلة: " الحمد الله علي سلامتك حبيبتى".

وكانت النجمة سوسن بدر، قد اعتذرت عن المشاركة فى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة وذلك بسبب اجراءها عملية جراحية دقيقة فى مفصل الركبة.