شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ختام مهرجان مالمو للسينما العربية بعرض الفيلم المصري "يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يختتم مساء اليوم الثلاثاء مهرجان "مالمو" للسينما العربية فعالياته بحفل توزيع جوائز المهرجان حيث تتنافس الأفلام : مباركة وفتوي والضيف وطفح الكيل و ليل / خارجي وصباح الخير وزيانة ومفك، فيما يعرض في الختام الفيلم المصري يوم وليلة في عرضه العالمي الأول، وتواصلت جلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه القيمة، حيث شهد تقديم فئتين من المشروعات هما الفيلم القصير في مرحلة التطوير ويتنافس على جوائزها خمسة مشروعات، والفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج ويتنافس عليه أربعة مشروعات، ومن المقرر إعلان جوائز المنتدي صباح اليوم الثلاثاء.

شهدت عروض الأفلام القصيرة، المشاركة بمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته التاسعة، إقبالا كبيرا من الجمهور العربى والسويدى، حيث شهدت القاعة حضورا كامل العدد، إضافة إلى جلوس البعض على مدرجات القاعة.

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وضمت عروض المجموعة الثانية فيلم "متعلاش على الحاجب" للمخرج تامرعشرى، و"بطيخ الشيخ" لكوثر بن هنية و"الحلاق" لميلانى ارنسون، و"فكرة ثانية" لبلال الخطيب، و"قصة غريبة" لأنطونى يازبك.