تراند اليوم : بين يد الله .. طلعت زكريا ينازع الموت في المستشفي – أعرف التفاصيل

تعرض الفنان طلعت زكريا لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات.

مع عدم استقرار الحالة وتدهورها، طالب أبناء طلعت زكريا، الجمهور، بالدعاء له، كي يتجاوز هذه الأزمة. حيث كتبت ابنته “إيمي” عدة منشورات عبر حسابها على Facebook، طالبت فيها الجمهور بالدعاء له، كاتبة: “اللهم احفظ أبي بعينك التي لا تنام.. يارب أنت الشافي اشف ابويا وألبسه ثوب الصحة والعافية.. بالله عليكم اللي بيحب طلعت زكريا يدعيله بالشفاء.. أرجوكم هو محتاج دعاكم”.

كما طالب نجله “عمر”، الجمهور، عبر حسابه على Instagram، بالدعاء لوالده، كاتبًا: “برجاء الدعاء لأبي فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين”.

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كان الفنان طلعت زكريا قد تعاقد مؤخرا على فيلم جديد بعنوان “الخوذة” والذي يجمعه بابنته إيمي ويعود من خلاله للسينما بعد أخر أفلامه “حليمو أسطورة الشواطئ” عام 2017.

فيلم “الخوذة” يدور في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته طلعت زكريا، وميرنا وليد، وإيمي طلعت زكريا، وإنعام سالوسة، وهو من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين.

وكان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا السينمائية فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ”، وشاركه البطولة دينا، ريم البارودي، أمينة، بيومي فؤاد، نرمين ماهر.

جدير بالذكر أن الفنان طلعت زكريا حضر مؤخرا حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، بصفته زوج ‏والدتها السابق وصديق العائلة، وأيضًا نجليه عمر وإيمي طلعت زكريا، حيث يحظيان بمكانة قريبة من ‏العروس.‏