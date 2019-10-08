تراند اليوم : حكم سي السيد .. تامر عاشور يمنع خطيبته من دخول عالم السينما

قال تامر عاشور، إن أغنية “قولوله سماح” سجلت 20 مليون مشاهدة، بينما أغنية “محظوظ” 30 مليونا، و”افترقنا” 50 مليونا، لافتًا إلى أن الجمهور هو فقط من يستطيع أن يحدد من هو المطرب رقم واحد على الساحة.

وأضاف تامر عاشور، فى لقاء خاص ببرنامج ArabWood، المذاع على فضائية “روتانا”، أنه يحضر للألبوم الجديد الخاص به، مع شركة “اريث برودكشن” التى تمتلكها سارة الطباخ “خطيبة محمد الشرنوبى السابقة”، موضحًا أن العقد يضم شرطا جزائيا مثل أى عقد.

وتابع تامر عاشور، أنه يهدف لطرح أغانى تشكل بصمة مع الجمهور حتى بعد عدة سنوات، وليس من اهتماماته التواجد على الساحة بدون أغانى مميزة.

وأردف تامر عاشور، أنه يحضر لمشروع تمثيل قريبًا، مؤكدًا أن خطيبته لن تدخل المجال الفنى نهائيًا سواء بالتمثيل أو الغناء، ولكنها اختارت مشاركته ودعمه فنيًا.