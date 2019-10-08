أول ظهور إعلامي لخطيبة “مصطفى أبو تورتة”.. شاهدوا ما قالته عنه!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - في مكالمة هاتفية تواصلت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر برنامجها “هي وبس” مع نهال شعبان، خطيبة مصطفى الشهير بـ”أبو تورتة”، والذي تصدر محركات البحث اليومين الماضيين بسبب هروبه من حفل خطبته وسرقته لتورتة الحفل.

وكانت نهال أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتبت تدوينة في أحد الجروبات، أوضحت من خلالها تفاصيل ما حدث معها خلال الحفل.

وقالت نهال، في المكالمة الهاتفية، إن هدفها الأول والأخير من كتابة مشكلتها هو التوعية فقط، وليس الشهرة كما ادعى البعض.

Advertisements

وأشارت إلى أن ما حدث لم يشعرها بالفضيحة، وإنما شعرت بالحب الذي أحاط بها من قبل أهلها وأصدقائها، معلقة: “أنا عارفة قيمتي، والفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة عشان أنا بين أهلي وحبايبي وأصحابي”.

ومن جانبها، ردت رالشربيني عليها قائلة: “ابن الحلال طلبها وخدها، ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، والنبي ما تزعلي نفسك أعملك ايه”.

فطالبتها نهال بزيارتها في مدينة الإسكندرية، وكان رد الشربيني: “ورحمة أبويا لهجيب سلمى وهدان وأجيلك إسكندرية، واللي تعوزيه احنا هنعمله”.