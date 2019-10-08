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مقطع فيديو يرصد معاملة الصين المهينة مع المسلمين

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية مقطع فيديو مسرب تم التقاطه بواسطة طائرة بدون طيار يرصد الطريقة المهينة التي تتعامل بها السلطات الصينية مع الأقلية المسلمة الموجودة في إقليم شينجيانغ في غرب البلاد .

حيث يظهر في مقطع الفيديو قيام السلطات الصينية بترحيل المسلمين في محطة قطارات بعد حلق شعرهم وتكبيلهم وعصب أعين المعتقلين .

ونفت الحكومة الصينية القيام بهذا الأمر وهذا الفيديو .. إلا أن الحكومة الأمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق وفقا لمصادر استخباراتية عن احتجاز الحكومة الصينية لمئات الآلاف من المسلمين على مدى السنوات القليلة الماضية .

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والتي كشفت أيضا عن الانتهاكات التي تحدث بحق الأقلية المسلمة في معسكرات احتجاز مسلمى الأويغور داخل الصين والتي وصلت إلى اغتصاب النساء وسرقة الأعضاء البشرية من السجن خلال الفترة الماضية .

بينما تقول السلطات في بكين إن تلك المعسكرات ما هي إلا عبارة عن مدارس تهدف إلى تغيير المفاهيم لدى الأقلية المسلمة .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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