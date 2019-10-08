خنق شقيقته حتى الموت لمعايرتها له بالرسوب وتلقيبه بـ “الفاشل”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - في واقعة مأساوية شدتها محافظة الجيزة بمصر، ألقت قوت الأمن القبض على طالب في الثانوية العامة بتهمة قتل شقيقته لمعايرته بالسوب في الثانوية العامة.

حيث كشفت التحريات أن المتهم زياد 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي قام بقتل شقيقته نوران ١٤ سنة طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وذلك بسبب معايرتها له دائماً برسوبه في الثانوية العامة ونعته بـ”الفاشل”، حيث تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة بمقتل طفلة بشارع المحطة بالجيزة.

انتقلت قوات مباحث قسم الجيزة بقيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث غرب الجيزة والمقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث الجيزة إلى مسرح الواقعة، وتم فرض كردون أمني وانتشرت القوات بالمكان للوقوف على ملابسات الجريمة.

وأشار الفحص المبدئي، إلى أن المتهم خنق شقيقته بـ”ملاءة سرير” لمعايرتها لها برسوبه في مادة دراسية وتلقيبه بـ “الفاشل” .

وجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة، فيما جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.