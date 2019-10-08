تامر حسني في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - كشفت مصادر مقربة من الفنان المصري ” تامر حسني ” عن تعرضه لوعكة صحية شديدة تم على إثرها نقله إلى أحد المستشفيات في القاهرة .
وجاء ذلك بسبب مخالفته للرجيم الطبي الذي يتبعه مع طبيبه الخاص وقيامه بالامتناع تماما عن تناول الطعام لمدة 5 أيام .. ليصاب بهبوط حاد نقل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب .
كما نصحه الأطباء بعدم إتباع أي حمية غذائية صحية إلا بعد أن يتعافى بشكل كامل .
ويأتي اتباع تامر حسني لريجيم قاسي لرغبته في إنقاص وزنه وتغيير شكل جسمه لتتناسب مع الشخصية التي سيؤديها في فيلمه الجديد ” مش أنا ” .
وقرر تامر تأجيل تصوير فيلمه الجديد حتي يتغير شكل جسده تماما ليتماشى مع دوره في العمل الذي يتطلب ظهوره بشكل نحيف وهزيل .
يذكر أن تامر حسني يمر أيضا بأزمة نفسية كبيرة بسبب مرض والده الفنان حسني شريف .
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