“باربي داغستان”.. شاهدوا فتاة تجذب الأنظار بجمالها الطبيعي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 11:52 صباحاً - جذبت فتاة من داغستان تبلغ من العمر 22 عامًا، أنظار رواد موقع التواصل “انستجرام” بسبب شبهها الشديد بالدمية الأمريكية الشهيرة “باربي”، حتى أن متابعيها الذين وصلوا لنحو 600 ألف متابع أطلقوا عليها لقب “باربي داغستان”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> View this post on Instagram A post shared by Mariyan (@marii212121) on Dec 10, 2018 at 5:58am PST on Dec 10, 2018 at 5:58am PST on Dec 10, 2018 at 5:58am PST

والفتاة تُدعى ماريان باشايفا، وولدت في ماخاتشكالا، لتنتقل بعدها للعيش في أوسيتيا الشمالية ومن بعدها إلى موسكو بروسيا، وتتميز بجمالها الذي شبهه الكثيرون بدمية الأطفال “باربي”، بحسب “سبوتنيك”. وتلقت “ماريان” العديد من العروض من دور الأزياء وعروض من المغنين الروس للمشاركة في فيديوهات مصورة بسبب شبهها الشديد لـ”باربي”.

Advertisements