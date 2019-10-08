أكشاي كومار يصدم جمهوره بعد إطلالته الأولى من Laxmmi Bomb

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

كشف النجم الهندي أكشاي كومار عن عن إطلالته الأولى من فيلم Laxmmi Bomb، والتي جاءت صادمة لعدد كبير من جمهوره، بعد أن ظهر في جسد وملابس نسائية، حيث يلعب شخصية متحول جنسي بفيلمه الجديد.

الفيلم عبارة عن نسخة هندية جديدة من فيلم رعب تاميلي بعنوان 2: Kanchana، كان قد عرض بدور العرض السينمائي عام 2011، ويحكي قصة الشاب راجاف الخجول، الذي يعاني من الخوف من الأشباح ويخضع لعملية تحول في الشخصية بعد أن امتلكته روح متحول جنسي يدعى لاكشمي.

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يخرج فيلم Laxmmi Bomb راجاف لورانس Raghava Lawrence، الذي أخرج الفيلم الأصلي، وشارك أيضًا في دور البطولة ضمن بقية أبطال العمل، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في 5 يونيو 2020.

في السياق ذاته، كان المخرج راجاف، قد انسحب في وقت سابق لفترة وجيزة من إخراج Laxmmi Bomb بعد أن شارك منتج الفيلم أول بوستر للفيلم دون علمه، لكن في تغريدة في يونيو، أعلن لورنس أنه “عاد إلى عمله كمخرج للفيلم مرة أخرى.

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان أكشاي كومار، كان فيلم “2.0”، من إخراج شانكار، وشارك في بطولته الممثلة البريطانية إيمي جاكسون بدور الروبوت، التي قدمت دور الخصم لكومار في مجريات الأحداث.