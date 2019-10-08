محمد فراج: حققت حلمي مع شريف عرفة وكنت بقوة ١٠ أسود خلال تصوير «الممر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري محمد فراج، إن مشاركته في فيلم “الممر”، له مكانة خاصة في قلبه وأنه يعتبره إنجاز قومي، مثل محمد صلاح بعد أن أدخل مصر كاس العالم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “إذا كان هناك أي إشادة بالفيلم فإن السبب فيه هوشريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق، لانهما سبب خروج الفيلم بهذه الروعة لأنهم يحبون شغلهم جدًا ومصدقين به ولو كان هناك أشخاص غيرهما فما كان هذا النجاح”.

وتابع: “اشتغلت على الشخصية مع أستاذ شريف، ووافقت عليها دون معرفة تفاصيلها لأن العمل معه كان حلم لي منذ الطفولة والحمد لله تحقق حلمي، ولدي أصول صعيدية، ولأول مرة أمثل صعيدي، انتابني قوة 10 أسود، أنا وكل الناس بلا استثناء، فالكل كان مستميت حتى يخرج هذا الفيلم بهذا الشكل”.

واستطرد: “إن الفنان الأردني إياد نصار، نجح في دوره بشخصية الإسرائيلي بشكل كبير وذلك بسبب أنه لديه خلفية كبيرة بالتاريخ وذلك بسبب الأردن وقربها من الإسرائيلين”.