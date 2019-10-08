قصة البطل الحقيقي «أبو منونة» في موقعة «الممر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ومن ضمن الجنود الذين كانوا يحمونه في الفيلم أبو منونة، واسمه الحقيقي عودة حسن عودة أبو منونة، وكان له جملة شهيرة قالها الصحفي إحسان، في الفيلم وهي: “أطلع ما تسير جبان إحنا ودنا نحميك”.. جملة قالها “أبو منونة” للصحفي إحسان، بأحداث مواجهة العدو الإسرائيلي ضمن أحداث العمل السينمائي “الممر”.

دور “أبو منونة” بأحداث العمل السينمائي هو إيواء أفراد العملية المكلفة بتحرير المصريين من إيدى القوات الإسرائيلية فضلا عن تزويدهم بالسلاح؛ منتهيا دوره باستشهاده أثناء مشاركة قوات العملية المصرية بالتصدي للعدو الصهيوني، مختتما ظهوره بكتابة الفنان أحمد رزق اسم “أبو منونة” على الحائط، ضمن من استشهدوا ذلك اليوم.

القصة الحقيقية كما يرويها نجله، قال فيها، إن والده لم يمت مثلما أظهر الفيلم وظل في مكانه يناضل حتى رحل آخر جندي إسرائيلي، وأكد نجله أنه يعيش برفقة أبيه البطل البالغ من العمر 78 عاما، والذي يعاني حاليا من جلطة دماغية أثرت على النطق الكامل.

وقال نجل أبو منونة: “لم يتواصل أحد معنا من صناع الفيلم لكن أبو منونة هو شخصية معروفة وضمن أشهر المجاهدين في سيناء أثناء الحرب ضد العدو”.

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وأضاف: “والدي كان مسئولا عن تثبيت الألغام في معسكرات العدو مع اثنين من زملائه، ثم عادوا لتثبيت الألغام على البطاريات وبعد ذلك تدخلت القوات وأنقذت المصريين، لافتا إلى أنهم لم يخرجوا بدبابات مثلما ظهر في الفيلم بل خرجوا على أرجلهم.

وأثناء الخروج، كان لـ”أبو منونة” دور آخر في إخفاء آثار القوات المصرية حتى لا يعثر عليهم العدو الإسرائيلي، وذلك بالاعتماد على أحد الأشجار وجرها بالحبال.

وتابع، أن والده كان في ذلك التوقيت مستهدفا حاول العدو الاستقصاء حول هويته التي كانت مجهولة وقتها، لكن العناية الإلهية أنقذته عن طريق صدفة جمعته بسيدة عجوز قدم لها المساعدة؛ ليهرب وقتها من الإسرئيليين.

وأكد حسين أبو منونة، أن والده ظل يؤدي مهمته منذ 19 عاما، وحتى خروج آخر جندي إسرائيلي، وكان وقتها بمنصب “مندوب أول، ماسك خط الوسط اتصال”.

فيلم «الممر»، بطولة احمد عز، إياد نصار، محمد فراج، أحمد رزق، أحمد صلاح حسني، هند صبري، شريف رمزي، محمد الشرنوبي وعدد كبير من النجوم والفيلم من إخراج شريف عرفة.