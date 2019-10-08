سمية الخشاب عن عودتها لأحمد سعد: شائعة سخيفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على الأخبار التي نشرت حول عودتها لطليقها الفنان أحمد سعد، مؤكدة أنها شائعة سخيفة.

سمية الخشاب، أكدت في تصريحات صحفية أن الاخبار التي نشرت حول عودتها لاحمد سعد، تم تحريفها لأنها تصريحها دار حول عودة الإطمئنان، والسؤال عن بعضهما فقط، ولا يدل ذلك على عودة حياتهما الزوجية.

وكان الفنان أحمد سعد، قد رد على أخبار عودته لسمية الخشاب، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، قال فيه: “ده كذب كذب ...انا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه ..ونفسي ننسا المرحله دي بقي ..ويا ريت مش كل حد عايذ الناس تهتم بكلامه علي السوشيال ميديا يجيب سيرتي”.

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سمية الخشاب كانت قد أكدت، خلال استضافتها في برنامج theinsider بالعربي، أنها حاليا تربطها علاقة طيبة بطليقها أحمد سعد، وأنه لا يوجد أية خلافات بينهما، قائلة: “مافيش بينا غير كل خير، علاقتنا طيبة وأنا بتمنى له كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي نفس الشيء”.

وأضافت: “حلو أن يكون هناك حالة من السلام مع أشخاص اختلفت معاهم في فترة او لم تستطع تكمل حياتك معاهم ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام بينكم، وهو أحيانا يكلمني يسأل عن حاجة وأنا كمان لأن مافيش بيننا خلافات”.

وكانت سمية الخشاب قد انفصلت عن زوجها الفنان أحمد سعد في شهر مارس الماضي، بعد زواج استمر لمدة عامين، وأعلن أحمد سعد خبر الطلاق عبر حسابه الخاص، وتبادل كل منهما تصريحات تشوه صورة الآخر أمام جمهوره.