أحد أبطال موقعة «الممر» الحقيقيين يكشف حقيقة مشهد السنترال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حقق فيلم «الممر»، نجاحاً ساحقا بعد عرضه على شاشات التلفزيون للمرة الأولى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

أحمد عز، قدم خلال الفيلم مشهد السنترال، والذي تدور تفاصيله حول ضابط مصري يخدم في منطقة “رأس العش” في بورسعيد وهو من أبطال الصاعقة في فترة النكسة، تصادف نزوله إجازة إلى مدينة المنصورة، محل إقامته، فأراد أن يتصل بأفراد كتيبته ليطمئن عليهم.

الضابط توجه إلى سنترال عام وجلس في أحد الأماكن ينتظر دوره في الاتصال وعندما علم موظف السنترال بأنه ضابط سخر منه وتعمد إهانته فإذا بالضابط يثأر لكرامته.

صاحب القصة الحقيقة هو اللواء محي نوح، وهو أحد أبطال الصاعقة المصرية والمجموعة 39 قتال وشارك في فترة حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، وقال في تصريحات صحفية عن الواقعة: “في سنة 67 بعد النكسة نزلت بلدي المنصورة في إجازة، وفي أحد الأيام حبيت أطمن على الكتيبة بتاعتي روحت سنترال وطلبت من الموظف يتصل بالرقم، قالي انتظر دورك وبالفعل قعدت قدام الكبينة مستني دوري زي باقي الناس”.

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وأضاف: “طالت مدة الانتظار فتوجهت إلى موظف السنترال مرة أخرى لاستعجاله وأخبره أنه ضابط بالجيش، توقعت بعدها أن الموظف سيتحرك سريعا حين يعلم أنني ضابط فإذا به يتطاول علي ويسخر مني على خلفية حالة الغضب التي سادت الشعب حينها بعد الهزيمة”.

وتابع: “جاء دوري ودخلت إلى الكبينة لأجري اتصالأ بأفراد الكتيبة، وحين خروجي منها تفاجأت بتجمع عدد من الأشخاص يهتفون ضدي فأرادت أن أثأر لكرامتي ولوظيفتي من موظف السنترال ومن المتجمهرين و مكنش ينفع أسكت دي إهانة للدولة كلها، عملت مشكلة معاهم ووصلت الإسعاف وروحنا بعدها في تحقيق لقسم الشرطة ورفضت التصالح والتحقيق استمر فترة”.

وكشف خلال اللقاء أنه التقى بالمخرج شريف عرفة والذي طلب منه أن يحكي موقف السنترال رغم تأكيده أنه لم يحكيها في الإعلام أصلا، وأقنعه شريف عرفه بأنه سيقدمها في فيلم.

فيلم «الممر»، بطولة أحمد عز، هند صبري، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمد الشرنوبي، شريف منير، وعدد كبير من النجوم.