شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية "كيم كارداشيان" تبدأ زيارتها إلى أرمينيا والان مع التفاصيل

بدأت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان زيارتها إلى أرمينيا، بلاد أجدادها، الاثنين، في أول زيارة لها منذ مشاركتها عام 2015 في مراسم إحياء الذكرى المئوية للإبادة الأرمنية.

وتواصل النجمة الأمريكية زيارتها، الثلاثاء، ومن المرتقب أن تلقي خطابا خلال المؤتمر العالمي لتكنولوجيا المعلومات.

وقد هاجر أجداد كارداشيان من ناحية الأب من أرمينيا إلى الولايات المتحدة هربا من الفظائع التي ارتكبت في بلدهم بين 1915 و1917 على يد القوات التركية.

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وزارت كيم كاتدرائية إتشميادزين، كبرى كاتدرائيات البلد، على بعد حوالى 20 كيلومترا عن العاصمة الأرمينية يريفان، الاثنين، لإحياء مراسم معمودية أطفالها الأربعة، المولودين بين 2013 و2019.

وظهرت كيم مرتدية فستانا ضيّقا رملي اللون، وزارت الكاتدرائية برفقة أولادها وشقيقتها كورتني، في حين تغيّب زوجها مغني الراب كاني ويست عن هذه المراسم.

وبعد المراسم، شاركت النجمة في صور سيلفي التقطها معها معجبون محتشدون في الخارج.