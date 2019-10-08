ريهانا تستعد لإصدار أول سيرة ذاتية بصرية لها

متابعة بتجـــــــــــرد: بمبادرة ذكية منها للتعريف عن حياتها ومسيرتها في عالم النجومية أعلنت النجمة العالمية ريهانا عن نيتها إصدار كتاب جديد يحمل اسمها، وسيكون الكتاب أول سيرة ذاتية بصرية لها.

وسيضم الكتاب الجديد 504 صفحات تتألف من أكثر 1000 صورة لريهانا.

وأعلنت ريهانا في بيان إصدار الكتاب في الـ24 من أكتوبر/تشرين الأول: “أنا متحمسة للغاية لمشاركة هذه المجموعة من الصور المذهلة، أنا ممتنة للمصورين والفنانين الموهوبين الذين أسهموا في ذلك، لقد عملنا على إعداد الكتاب لأكثر من خمس سنوات وأنا سعيدة حقّاً بأن أكون قادرة على مشاركته مع الجميع”.

و سيصدر الكتاب بثلاث نسخ محدودة: إصدارFenty x Phaidon وسيباع مقابل 175 دولاراً، والإصدار الفاخر This Shit Is Heavy، والإصدار الأكثر ترفاً والذي يتميز بقاعدة رخامية منحوتة يدويّاً، وستكون الاصدارات بالتعاون مع الإخوة هاس، وفنانين أميركيين اشتهروا بأعمالهم النحتية.