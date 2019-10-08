هذا ما كشفته أمينة خليل عن خطوبتها

Oct 08, 2019
بعدما انتشر خلال الصيف خبراً يفيد أن الممثلة أمينة خليل اعلنت خطوبتها من عضو فرقة كايروكي تامر هشام، أكدت أمينة في لقاء تلفزيوني أن الخبر مجرد “اشاعة عبيطة”. وتابعت ان صداقة قوية جداً تجمعها بـ “تامر” وتعرفه منذ سنوات طويلة وكل القصة الى أنها تواجدت معه في خطوبة أحد الاصدقاء حيث قاما بالتقاط صورة سوياً، ونشرها تامر على حسابه ما دفع بأحد الاشخاص الى اطلاق اشاعة خطوبتهما.
وشددت “خليل” الى أنها لا تعيش قصة حب مع هشام تامر وليست مخطوبة.
من جهة أخرى، تعيش أمينة خليل حالة من النشاط الفني حيث تصوّر عدة أعمال سينمائية منها “لص بغداد” حيث تجسد لأول مرة شخصية رئيسة عصابة قوية وجريئة، وشددت ان دورها مختلف تمامًا عما قدمته في السابق. أيضاً تشارك أمينة في بطولة فيلم “صاحب المقام” الى جانب الممثلين يسرا وآسر ياسين.
كما كان من المتوقع ان تبدأ تصوير فيلم “حظر تجول” الى جانب الممثلة الهام شاهين التي تلتقي معها لأول مرة في عمل ولكن التصوير تأجل.
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