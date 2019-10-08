كايلي جينر تحذفُ هذا الفيديو من إنستغرام.. بعد غضب من مُتابعيها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اضطرّت نجمة تلفزيون الواقع الصّغرى كايلي جينر لحذف مقطع فيديو لسيارة جديدة من علامة "بوغاتي" كانت قد اشترتها بثلاثة ملايين دولار بعد غضب متابعيها، الذين لم يسعدهم حالة التّباهي التي أبدتها أصغر مليارديرة عصاميّة بحسب مجلة "فوربس"، خصوصًا وأنّها تمتلك أسطولًا من السيارات.
وكانت خبيرة المكياج الأمريكية، 22 عامًا، قد نشرت مقطع فيديو لسيارة بيضاء، تبلغ تكلفتها 3 ملايين دولار عبر حسابها في إنستغرام، خلال رحلة قامت بها يوم الأحد.
"كيف يمكن للناس تبرير شراء المزيد من السيارات ربّما لا يحتاجون إليها، في الوقت الذي يكون هناك أشخاص لا يستطيعون تناول الطعام!"، هكذا علّق أحدهم، وفقًا لما ذكره موقع theblast.
وكان المقطع الذي نشرته أصغر أفراد عائلة كارداشيان، قد حقّق بعد بضع ساعات أكثر من 9 ملايين مشاهدة، حيث يصل عدد متابعي جينر 147 مليون متابع.
وفسّر البعض إقدام نجمة الواقع على شراء سيارة بهذا الثّمن، رغم امتلاكها لعدد كبير من السيارات الفارهة، لحالة الاكتئاب التي تعيشها عقب الانفصال عن حبيبها ووالد طفلتها ستورمي، مغنّي الرّاب الشّهير ترافيس سكوت، بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي أعلنت فيه رغبتها في الإنجاب مجددًا.
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