صُنَّاع فيلم هيفاء وهبي الجديد يُغيِّرون اسمه إلى"أشباح أوروبا"

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي العمل على التحضير لفيلمها الجديد، الذي تقوم ببطولته، وتقدم فيه دورًا جديدًا عليها في السينما.

كشف برنامج Et بالعربي عن تغيير اسم الفيلم للمرة الثالثة، بعد أن كان "حجر الإسكندر" ثم "عقد الخواجة"، ليستقر صناع العمل على اسم "أشباح أوروبا".

أوضح البرنامج أن تشابه عنوانه مع فيلم حسن الرداد "عقدة الخواجة" يبدو أنه هو ما دفع صنّاع الفيلم لتغيير الاسم في البوستر الأول الذي تم طرحه، وظهر عليه صورة لـ 3 أشخاص دون تحديد أية ملامح لهم.

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يُذكر أن تصوير الفيلم بدأ يوم 30 سبتمبر الماضي، بعد الاستقرار على الأبطال النهائيين عقب اعتذار أحمد داود وباسل الخياط عن العمل، ليصبح الفيلم من بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة ومعتصم النهار.

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وفيلم "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية.

يذكر أن فيلم "عقد الخواجة" من إنتاج شركة Snaper التى أسسها محمد وزيري مؤخرا.

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