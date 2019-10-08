جنيفر لوبيز تُفاجِئ الجمهور بإطلالتها مع مالوما







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأت النجمة العالمية جينفر لوبيز الجمهور يإطلالتها مع الفنان الكولومبي مالوما في حفله الغنائي بمدينة نيويورك الأميركية. حيث قدمت معه أول ديو غنائي لهما باللغة الإسبانية وأدهشا الحضور بأدائهما المشترك.

يشار إلى أن هذا التعاون ليس الأول بين النجمين الشهيرين اللذين شاركا بتصوير فيلم جديد تحت اسم Marry Me.



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