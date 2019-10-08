بيرين سات تعود لمنزلها الزوجي بشروط









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تعود النجمة التركية بيرين سات إلى منزل زوجها المغني التركي كنان دوغلو لتدحض بذلك الشائعات التي انتشرت عن خيانتها له. حيث تفيد تقارير الصحافة التركية بأنها تصالحت معه وقررت العودة للعيش معه بشرط عدم تدخل أهله بحياتهما خاصةً والدته.

حيث أشارت مصادر الصحف التي تناقلتها وسائل الإعلام إلى أن "سات" ترفض تدخل أهل زوجها ولن تسمح لهم بإنهاء علاقتهما. ولقد اتفقت معه على تحديد أطر العلاقة معهم. الأمر الذي وافق عليه لكونه لا يريد خسارتها.

