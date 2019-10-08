شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام ويوسف الشريف وأكرم حسنى أبرز العائدين للدراما فى رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الاستعدادات لموسم دراما رمضان 2020، حيث بدأ الاعلان تدريجياً عن المسلسلات التي تم البدء في التحضير لها، ورغم أن الأمور مبكرة على وضوح معالم الموسم الدرامي لـ 2020 الا أن المسلسلات التي تم الإعلان عنها بدأت في اتخاذ خطوات من اختيار المخرج وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة، وذلك قبل بدء تصوير معظم هذه الأعمال خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتشهد دراما رمضان 2020 عودة العديد من النجوم الذين غابوا عن شهر رمضان الماضي، ولعل أبرزهم الزعيم عادل امام الذي يعد أول النجوم الذين حجزوا مكانهم مبكراً بمسلسل "فلانتينو"، الذى كان مقررا عرضه فى رمضان الماضى ولكنه توقف وتم تأجيله، ليعود الزعيم ويستأنف التصوير مرة أخرى الشهر الماضى ليكون جاهزا للعرض مطلع العام المقبل.

وغاب عادل إمام للمرة الأولى عن الدراما التليفزيونية فى رمضان منذ 7 سنوات، حينما قدم مسلسل "فرقة ناجى عطا الله" عام 2012 واستمر بعدها فى التواجد بشكل سنوى، حيث ظهر فى رمضان 2013 بمسلسل "العراف"، وصاحب السعادة عام 2014، و"أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"عفاريت عدلى علام" عام 2017، وأخيراً "عوالم خفية" عام 2018.



عادل امام فى فلانتينو

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "نور عبد المجيد" متزوج من امرأة "نكدية" تجسدها دلال عبد العزيز، ويعانى من الصراع معها طول الوقت ما يجعله يفكر بالزواج بامرأة أخرى إلى أن يقابل سيدة تدعى نور وتجسدها داليا البحيرى بالصدفة فيجمعهما الاسم والحب أيضًا.

كما يعود النجم يوسف الشريف إلى دراما رمضان المقبل مرة أخرى بعد غيابه العامين الماضيين، حيث يعمل على التحضير لمسلسل "النهاية – THE END" مع شركة سينرجى وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى والمقرر بدء تصويره فى شهر نوفمبر المقبل، حيث يجسد شخصيتين الأولى مهندس تكنولوجى والثانى مستنسخ بروبوت ليدخل حياته ويكشف العديد من الأسرار ويعتمد العمل على الإثارة والتشويق، ليسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر".

Advertisements



النهاية

وكانت آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كفر دلهاب" بطولة يوسف الشريف، وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

أكرم حسنى كذلك من أبرز النجوم العائدة للدراما فى شهر رمضان المقبل بعدما غاب عن الموسم الماضى رغم تعاقده وقتها على بطولة مسلسل بعنوان "اسمه ايه" تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى، ولكن العمل توقف وخرج من السباق الرمضاني بسبب أزمات انتاجية وتسويقيه حيث كان ينوى أكرم التواجد في الدراما لثلاثة أعوام متتالية بعدما قدم "ريح المدام" مع أحمد فهمي فى 2017 وبعده "الوصية" مع أحمد أمين فى 2018.



احمد فهمى واكرم حسنى

ويحضر أكرم حسنى لمسلسل جديد مع أحمد فهمى للعرض فى رمضان 2020 واستقرا على سيناريو "تيمون وبومبا" ليكون مسلسلهما الجديد الذى يخوضان به السباق الرمضانى المقبل، ويكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجى، حيث يعد فهمى واكرم للعمل سوياً فى الدراما بعد عامين من تقديمهما "ريح المدام" فى شهر رمضان 2017.