حملها وعلاقتها بالشاويش عطية... شائعات في حياة شيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل الفنانة شيرين عبدالوهاب، اليوم، بعيد ميلادها التاسع والثلاثين، إذ إنها من مواليد 8 أكتوبر 1980.

تألقت شيرين في عالم الغناء لتصبح واحدة من أهم الأصوات المصرية المغردة في عالم الفن المصري والعربي.

وتعد شيرين من أكثر المطربات التي تطاردها الشائعات، وخلال هذا العام طاردتها شائعات المرض والحمل، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز الشائعات في حياة شيرين:

- شائعة المرض

ألغت الفنانة شيرين حفلها في الدورة الأخيرة من مهرجان قرطاج، الأمر الذي فتح باب التكهنات حول مرورها بأزمة صحية، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات مرورها بمرض خطير.

تجاهلت الفنانة شيرين عبد الوهاب الأنباء التي ترددت حول مرضها. ونشرت صورة رومانسية جمعتها بزوجها حسام حبيب.

ونفى محمد عبد الوهاب (شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب)، الشائعات التي ترددت حول تعرضها لوعكة صحية، ونشر صورًا له في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر فيها مع شقيقته، وعلق قائلاً: "كفاية إشاعات بقى.. قرفتونا شيرين زي الفل وصحتها بمب الحمد لله ولا مسافرة تتعالج ولا اي حاجة من كل اللي اتكتب ده صح أصلاً، ولا كان في اتفاقيات ولا عقود حفلات كفاية كدب وافترى واللي عنده عقد ممضي يطلعو وبعد كدة أي جريدة هتكتب حاجة مش مظبوطة هنقضيها شيرين في إجازة مع ولادها".

- شائعة الحمل والإجهاض

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو قصير من حفلها بالسعودية في سبتمبر الماضي، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89.

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو ترد لأول مرة على شائعات حملها التي انتشرت مؤخرًا، بمزحة للجمهور في مطلع أغنيتها، قائلة: "أنا لست بحامل"، ثم استكملت أغنيتها، ليكون هذا أول رد مباشر منها على شائعات الحمل.

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قالت شيرين إنها لم تكن حاملاً، ولم تتعرض للإجهاض، كما نشرت بعض وسائل الإعلام، وأضافت شيرين في لقاء تلفزيوني على هامش حفلها، إن كل ما قيل عن حملها غير صحيح، قائلة: "أقسم بالله ما بكدب، وأقسم بالله اللي بقوله صحيح".

- شائعة الزواج من ياسر خليل

في عام 2015، انتشرت شائعة زواج شيرين وياسر خليل مدير أعمالها، وهو ما دفع شيرين لنفي تلك الشائعة بنشرها صورة جمعتهما عبر حساباتها الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعلق: "ياسر هو المسؤول عن كل شغلي، وأنا بعتبره زي أخويا وأكتر".

كما نشرت شيرين صورة تجمع ابنتها بابن مدير أعمالها السابق، وعلقت: "بنتي (هنا) وأخوها حمزة ياسر خليل... أخوووووها".

- علاقتها بالشاويش عطية

"هل شيرين عبد الوهاب حفيدة الشاويش عطية؟"، تساؤل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورة للفنان الراحل رياض القصبجي مع زوجته التي تشبه لحد كبير الفنانة شيرين عبد الوهاب.

شيرين نفت أن يكون هناك صلة قرابة بينها وبين الشاويش عطية، مضيفةً أنها من معجبيه.

- ابنة عائشة الكيلاني

مع بداية ظهورها، ترددت بعض الشائعات عن كونها ابنة الفنانة عائشة الكيلاني، والغريب أن الشائعة صدقها بعض المصريين حتى تبين فيما بعد أنها مجرد "كذبة"، ونفت شيرين الخبر للإعلامي ممدوح موسى، قائلة: "أنا بحبها والله بس مش أمي".